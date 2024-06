PSG ‍: Skriniar viré, Luis Enrique a trouvé son remplaçant

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Désireux de renforcer son secteur défensif, le Paris Saint-Germain souhaite recruter un défenseur central de Liga mais va devoir d’abord enregistrer le départ d’une des grandes déceptions de la saison écoulée.

On le sait, le Paris Saint-Germain va connaître un mercato agité. Le club de la capitale a perdu Kylian Mbappé et va devoir renforcer son secteur offensif mais pas seulement. Déçu par le rendement défensif du PSG, Luis Enrique cherche à recruter le défenseur central Ronald Araújo évoluant au FC Barcelone. Le joueur uruguayen était un pilier de l’équipe de Xavi la saison dernière et avait été expulsé lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre les deux équipes. Un événement qui n’a visiblement pas eu de conséquence pour l’entraîneur espagnol qui semble intéressé par sa venue. D’après les informations du média espagnol ES Noticia, un transfert pourrait également être facilité par le fait que le Barça a encore besoin de réduire sa masse salariale afin de satisfaire les exigences de La Liga, très à cheval sur le sujet du fair-play financier. Le club catalan va a priori devoir prendre une décision délicate et certainement crève-cœur pour son joueur dans les semaines voire les jours à venir.

Le PSG veut Araújo mais souhaite vendre Skriniar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Football (@_football_agent007)

Cependant, avant de mettre le paquet sur le défenseur international uruguayen de 25 ans, la direction parisienne doit d’abord se séparer de l’un de ses joueurs dans le domaine défensif pour obtenir des liquidités. Arrivé l’été dernier, le joueur slovaque Milan Skriniar n’a pas eu le rendement attendu et le PSG sera à l’écoute d’offres intéressantes pour vendre l’ancien joueur de l’Inter Milan dès cet été. S’il se confirme, ce départ permettra à Paris de libérer une place dans son effectif et de passer à l’action pour le joueur qui est actuellement présent à la Copa America avec la Celeste.

La situation économique du FC Barcelone fait que la direction catalane ne pourra vraisemblablement pas se permettre d’être trop gourmand en termes d’indemnités de transfert. Une aubaine pour le PSG, prêt à saisir l’occasion pour renforcer sa défense qui a parfois souffert l’an dernier. En revanche, pour le Barça de Hansi Flick, il s’agit d’un coup dur sur le plan sportif si l’opération venait à aboutir tandis que les supporters apprécient beaucoup le joueur. Néanmoins, dans ce genre de situations, l’aspect financier semble prioritaire, ce qui risque d’inquiéter la fan base catalane.