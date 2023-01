PSG : Skriniar arrive, Kimpembe prêt à tout plaquer

Dans : PSG.

La très probable arrivée de Milan Skriniar au PSG ne sera pas perçu comme un signal encourageant pour Presnel Kimpembe, qui se pose des questions sur son avenir. Son contrat touche à sa fin dans 18 mois.

Le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde l’été dernier en ne recrutant personne en défense centrale. Christophe Galtier, qui partait avec le projet d’une défense à trois centraux, n’a pu compter que sur Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Autant dire qu’il a du y avoir du bricolage, notamment avec la longue absence du défenseur central français, blessé une première fois puis victime d’une rechute qui l’a empêchée de disputer le Mondial au Qatar avec les Bleus. Si Danilo Pereira ou Nordi Mukiele ont pu dépanner, le PSG espère bien changer de dimension cet hiver ou l’été prochain en enregistrant l’arrivé de Milan Skriniar. Le Slovaque a refusé de prolonger à l’Inter Milan malgré d’interminables négociations, et il a donné son accord pour rejoindre Paris l’été prochain, même si rien n’est encore inscrit dans le marbre.

Kimpembe se pose des questions, le PSG aussi

De quoi donner de la puissance, de l’expérience et du choix à la formation parisienne, qui sait qu’une assise défensive est capitale pour aller loin dans les grandes compétitions. Mais si cette information de L’Equipe venait à se confirmer, elle pourrait aussi faire des dégâts chez un cadre du club. En effet, Presnel Kimpembe se pose des questions sur son avenir, dévoile RMC, et cette arrivée de prestige pour un joueur qui ne vient pas pour cirer le banc, pourrait inciter le Titi à regarder ailleurs. C’était déjà le cas la saison passée, mais il avait été rassuré par les nouveaux dirigeants et notamment Luis Campos.

Néanmoins, son contrat ne va que jusqu’en juin 2024, et la question de son avenir va sérieusement se poser dans les prochaines semaines. Surtout après une saison blanche où il n’a clairement pas marqué de points. La réponse devrait intervenir prochainement, puisqu’il faudra savoir si « Presno » retrouve une place de titulaire dans une défense qui se cherche encore. En tout cas, le PSG n’a aucune certitude, comme c’est le cas avec Sergio Ramos. Voilà pourquoi la venue de Milan Skriniar ne sera de toute façon pas de trop pour aider la défense parisienne sur les années à venir.