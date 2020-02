PSG : Simone Inzaghi, le plan secret de Leonardo ?

Dans : PSG.

Pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain, Leonardo pense à Simone Inzaghi, l'actuel coach de la Lazio Rome. Un entraîneur que le directeur sportif du PSG connaît bien et apprécie.

A l’image du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel vient de passer une très mauvaise semaine. L’entraîneur allemand du PSG sait que le match aller à Dortmund, marqué par son changement tactique totalement raté, a terni son image, Tuchel semblant lui aussi rattrapé par la peur. Et tandis que les rumeurs envoient toujours l’actuel entraîneur du club de la capitale au Bayern Munich la saison prochaine, d’autres bruits circulent sur son possible remplaçant au Paris SG. Cette semaine, la venue de Massimiliano Allegri a évidemment donné des idées, et le nom de Maurizio Sarri a également circulé au PSG, mais les regards se tournent toujours vers l’Italie ce samedi. Et c’est cette fois vers la Lazio Rome.

En effet, L’Equipe affirme que Leonardo pense très fort à Simone Inzaghi, l’actuel technicien de la Lazio Rome, au point même que le directeur sportif brésilien et l’ancien attaquant italien se sont rencontrés au début du mois dans la capitale italienne. A un an de la fin de son contrat avec la Lazio, Simone Inzaghi est le coach qui monte en Europe, sa réussite avec les Biancocelesto étant certaine. En effet, la Lazio est deuxième de Serie A à seulement un point de la Juventus, ce qui est évidemment un sacré résultat. Tout cela avec un football à la fois solide et efficace, ce qui plait évidemment beaucoup à Leonardo et au Paris Saint-Germain.