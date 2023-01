PSG : Sarabia range son casier et va partir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver va bientôt entamer sa deuxième moitié et pour l'instant le Paris Saint-Germain est d'une discrétion absolue. Mais cela pourrait rapidement changer.

A la veille de recevoir Angers au Parc des Princes, Christophe Galtier a évoqué la situation de Pablo Sarabia, prêté la saison passée au Sporting où il avait brillé et qui cire le banc au PSG depuis son retour. « Pablo n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. C'est toujours dur pour un joueur de retrouver un rythme. J'ai vu les remarques et les critiques sur Pablo, lui-même ne peut pas satisfaire de sa performance, mais les critiques ont été exagérées. Il a besoin de jouer et il aura l'opportunité de le faire pour engranger de la confiance », confiait mardi l’entraîneur parisien au sujet de l’attaquant espagnol. Mais à priori, si Pablo Sarabia doit avoir du temps de jeu, il est très probable que ce ne sera pas sous le maillot des champions avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024. L’heure d’un nouveau prêt semble avoir sonné pour celui qui a vécu un vrai traumatisme avec l'équipe d'Espagne lors du Mondial au Qatar.

Sarabia se perd totalement au PSG

En effet, à quelques heures du match contre le SCO, le quotidien sportif affirme que le départ de Pablo Sarabia est dans les tuyaux et devrait se concrétiser rapidement. « L’entraîneur Christophe Galtier l'a rappelé: sans départ, pas d'arrivée. Alors que le transfert de Pablo Sarabia - qui dispose de propositions - se précise (L’Espagnol souhaite davantage de temps de jeu), le PSG pourrait donc se positionner sur un poste », précise L’Equipe. Il est vrai que cette saison, l’attaquant espagnol n’a joué que des bouts de matchs, et son bilan est bien maigre avec zéro but marqué et zéro passe décisive. Pablo Sarabia, qui s’était éclaté au Sporting, mérite mieux que cela, mais la concurrence est telle au Paris Saint-Germain que forcément son avenir ne semble plus compatible avec les objectifs du club de la capitale. Reste à savoir où Sarabia va pouvoir rebondir dès ce mois de janvier.