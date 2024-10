PSG ‍: Safonov renvoyé par la Russie, la polémique enfle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé au PSG l'été dernier, Matvey Safonov fait peu de bruit dans la capitale. Alors qu'il aurait dû filer en sélection russe pendant cette trêve internationale, il n'en sera finalement rien.

Matvey Safonov avance dans l'ombre depuis son arrivée au PSG. Le Russe a eu le temps de pouvoir exprimer son potentiel pendant trois rencontres au mois de septembre. Il aura besoin de bien plus pour pouvoir être une vraie option et devenir numéro 1 dans la capitale en lieu et place de Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, son arrivée récente à Paris reste un mystère pour beaucoup de fans et observateurs du PSG. Toujours est-il que Safonov reste un gardien international et que la Russie compte sur lui. Le portier était pré-convoqué avec sa sélection pour la trêve d'octobre mais finalement, le joueur de 25 ans va rester avec le groupe francilien. Une décision que la sélection russe a justifiée...

Safonov, un problème de taille pour la Russie ?

En effet, l'équipe russe n'a sans doute voulu prendre de risques avec Safonov, qui risquait de ne pas pouvoir quitter le territoire à cause de sa récente condamnation pour manquement à des versements de pension alimentaire à son ancienne compagne. D'ailleurs, ce sont ses avocats qui lui auraient conseillé de rester à Paris pendant la trêve d'octobre. En tout cas, officiellement, l'entraîneur des gardiens de la Russie, Vitaly Kafanov, a indiqué ces dernières heures à la presse locale, via Sport-Express : « Ce n'est pas clair s'il y aura des matchs ou non. Il n'y a pas encore de matchs confirmés, c'est pourquoi nous ne les avons pas appelés ». Alors que la Russie souhaitait jouer le Pakistan en amical le 11 octobre, cette rencontre ne devrait finalement pas avoir lieu du fait de problèmes juridiques. Au final, la Sbornaïa pourrait défier un club russe pour tenter de rester dans le rythme. Chacun aura donc son avis sur la décision de se passer de Safonov... Le PSG pourra dire néanmoins merci aux événements.