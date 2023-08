PSG ‍: Sa parole ne vaut rien, Mbappé blacklisté à Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un bras de fer ayant duré plusieurs semaines, Kylian Mbappé devrait rester au PSG cet été. Très attentif à la situation, le Real Madrid est une nouvelle fois déçu par le choix de l’international français.

Il y a un an, le Real Madrid s’était officiellement positionné pour recruter Kylian Mbappé, alors en fin de contrat. Contre toute attente, l’attaquant de 24 ans avait fait le choix de prolonger au Paris Saint-Germain, malgré des envies d’ailleurs douze mois auparavant. La décision du capitaine de l’Equipe de France n’avait pas manqué de choquer au Real Madrid, d’autant que Kylian Mbappé avait donné sa parole quant à sa signature. En ce mercato estival de 2023, la situation est un peu différente car cette fois, le « Kyks » n’est pas en fin de contrat.

C'est assez terrifiant de se dire que Mbappé et Neymar sont arrivés ensemble au PSG il y a 6 ans et que le brésilien a joué 87 matchs de moins que le français.



Ça fait quasiment 2 saisons pleines de moins 😲 https://t.co/DS6G7Iz5Qa — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 15, 2023

Ce sera le cas dans un an mais alors qu’il a été envoyé dans le loft par le PSG, le Real Madrid était très attentif à la situation. Officiellement, le club merengue n’a pas dégainé de proposition, par peur de prendre un nouveau râteau de la part de Mbappé et de son clan. En interne, le vice-champion d’Espagne attendait un signe en provenance du n°7 de Paris comme une déclaration publique afin de dégainer une offre… ce qui n’est jamais arrivé. Au final, le Real Madrid se retrouve une nouvelle fois relégué au second plan par un Kylian Mbappé qui n’est définitivement plus en odeur de sainteté dans la capitale espagnole selon Fred Hermel.

Le Real Madrid n'a pas confiance en Kylian Mbappé

Le journaliste indique que l’état-major madrilène n’accorde plus la moindre confiance à l’ancien Monégasque. « Au sein du Real il n’y a aucune déception puisqu’il n’y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft. Les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants étaient sur le fait que cela restait une histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. J’en avais parlé avec Florentino Perez quand il y avait eu la fameuse lettre où Mbappé expliquait qu’il n’activait pas l’année en option, Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG » a détaillé le spécialiste de l’Espagne sur RMC avant de poursuivre.

PSG : Pérez devient fou et fixe un ultimatum à Mbappé https://t.co/NzeZBmHngG — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2023

« Ils ne se sont fait aucun espoir. Au sein du club, d’autres personnes m’ont dit à l’époque que la parole de Mbappé n’avait pas beaucoup de valeur à Madrid. Après ce qu’il s’est passé l’an dernier, au Real Madrid, il n’y a plus le même enthousiasme. Chat échaudé craint l’eau froide. Ce qu’il s’est passé en 2022, ils n’ont pas compris. Parce que quand quelqu’un dit 'oui', il ne peut pas dire 'non' trois jours après. C’est pour cela que la parole de Kylian Mbappé a beaucoup moins de poids. Ils regardaient cette histoire de très, très, très loin » a analysé le journaliste de l’After Foot, pour qui le Real Madrid pourrait définitivement se retirer de la course à la signature de Kylian Mbappé à l’avenir. Il sera maintenant crucial de voir si le n°7 du PSG va prolonger au-delà de 2024. Si non, le Real osera-t-il se positionner dans un an pour le recruter gratuitement ? Rien n’est moins sûr désormais.