PSG ‍: Ronald Araujo, une offre monstrueuse en approche

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La situation contractuelle de Ronald Araujo pousse le FC Barcelone à réfléchir à son départ. Et cela tombe bien, car le Paris Saint-Germain serait prêt à faire des folies pour s'offrir le défenseur central uruguayen.

Les relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne sont pas au beau fixe. L’activation de la clause libératoire de Neymar par la direction parisienne en 2017 a mis le feu aux poudres. Les matchs qui ont suivi, entre les deux formations n’ont pas forcément permis de tendre vers l’apaisement. Pour autant, les deux écuries pourraient bien être à nouveau contraintes d’engager des discussions, après le transfert il y a un an et demi d'Ousmane Dembélé dans la capitale. Ronald Araujo, dont le contrat actuel prend fin en juin 2026, ne veut pas prolonger selon les modalités proposées par la direction du Barça. A la recherche d’un nouveau leader en défense centrale, le PSG pourrait en profiter.

Selon les informations de Don Balon, le Paris Saint-Germain aurait prévu de faire le nécessaire pour s’offrir Ronald Araujo dans les prochains mois. Le défenseur central du FC Barcelone sera en fin de contrat en 2026, ce qui induit plusieurs conséquences. Soit le club catalan parvient à trouver un accord pour une prolongation, soit il le vend au prix fort l’été prochain, soit il accepte de le perdre librement au terme de la saison prochaine. Ronald Araujo négocie d’ailleurs déjà avec le PSG, toujours selon le média espagnol, qui ajoute que le club de la capitale prépare « une offre monstrueuse ».

Ronald Araujo, l’immense prochain coup du PSG ?

En outre, Luis Enrique est un grand fan de l’homme et de son profil. L’entraineur parisien apprécie particulièrement l’intensité de son jeu et son physique, même s’il revient d’une longue blessure. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone ne semble pas prêt à le laisser partir librement. Dans l’urgence financière, les Blaugrana n’auront de toute façon pas d’autres choix que de vendre leur joueur à forte valeur marchande quand l’opportunité se présentera. Pour rappel, Ronald Araujo est aujourd’hui estimé à 70 millions d’euros selon Transfermarkt, soit la plus haute cote de sa carrière.