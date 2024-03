PSG ‍: Riolo écoeuré par l'attitude de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce n’est plus un secret, Daniel Riolo n’apprécie pas la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique au PSG et le match de dimanche après-midi face à Reims n’a pas arrangé les choses.

Cinq jours après la victoire face à la Real Sociedad grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l’international français de 25 ans était sur le banc pour le match de Ligue 1 contre Reims, dimanche au Parc des Princes. En l’absence de sa star n°1, qui est entrée à un quart d’heure de la fin, le Paris Saint-Germain n’a pas été capable de battre les Champenois. Plus que jamais, la gestion de Kylian Mbappé par Luis Enrique devient un débat sensible dans la capitale française, alors que le capitaine de l’Equipe de France quittera Paris à la fin de la saison. Pour Daniel Riolo, l’ancien sélectionneur de l’Espagne commet une grosse erreur et ferait mieux de profiter à fond de l’ancien Monégasque avant que celui-ci s’en aille. Après le match nul contre Reims au Parc des Princes (2-2), Daniel Riolo en a remis une couche sur Luis Enrique et de son égo.

« Luis Enrique fait de la politique et de la communication avant tout. Il veut que tout soit centré sur lui et que ce soit lui la star du PSG. Il ne supporte pas qu’un joueur soit plus une star que lui et que l’on dise d’un joueur que c’est grâce à lui si ça s’est bien passé. Il mène bien sa barque de ce côté-là quand on voit les entraîneurs du PSG ces dernières années, les critiques qu’ils essuyaient. Luis Enrique lui est complètement épargné car à chaque fois qu’il fait un truc, il invente et on dit que c’est formidable. Moi quand un mec est un génie, je m’incline. Mais ça fait six mois que je regarde le génie évoluer et on verra où il nous emmènera. J’ai quand même dans l’idée que ce sera mieux avec Mbappé, surtout en Ligue des Champions. Mais à ce moment-là, on nous dira que c’est Luis Enrique qui l’a piqué et qui sait l’utiliser » a analysé Daniel Riolo, très agacé de voir Luis Enrique se priver de Kylian Mbappé, ce qui place incontestablement le PSG dans une situation difficile puisque pour l’instant, il faut bien reconnaître que Paris ne sait pas gagner sans le meilleur buteur du championnat.