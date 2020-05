PSG : Révélations, les joueurs sans pitié avec le Qatar !

Dans : PSG.

Plus de deux mois après l’arrêt des compétitions, de nombreux clubs français n’ont pas trouvé d’accord avec leurs joueurs au sujet de la baisse des salaires.

C’est notamment le cas au PSG, où les négociations patinent totalement entre Nasser Al-Khelaïfi et les joueurs. Cette semaine, le journal L’Equipe dévoilait notamment le rôle central de Thiago Silva, qui représente les joueurs du Paris Saint-Germain et qui ne semble pas véritablement enclin à baisser son salaire à un mois de la fin de son contrat. Sur l’antenne de RTL, Philippe Sanfourche a apporté quelques précisions sur les négociations entre les joueurs du PSG et la direction du champion de France en titre. Pour celui qui intervient également sur La Chaîne L’Equipe, Neymar, Kylian Mbappé and Cie n’ont tout simplement aucun scrupule avec le Qatar, un Etat à la richesse infinie.

« Sur la question des baisses de salaire on se focalise beaucoup sur le PSG mais c’est un peu partout en France ! C’est extrêmement compliqué parce qu’une fois qu’on s’est mis d’accord globalement – car les joueurs comprennent qu’il faut être solidaire – pas un contrat de joueur ne ressemble à celui d’un autre. Il y a toujours de négociations, des choses à revoir… il y a toujours des bisbilles. Les joueurs ne veulent pas accepter des choses sans contreparties, a commenté le journaliste sur les ondes. Au PSG, on a l’impression que Thiago Silva est un peu au centre des blocages. Mais Thiago Silva il est en fin de contrat. C’est comme une personne en CDI qui est à deux ans de la retraite dans une entreprise, elle a moins de velléités de salaire qu’un jeune qui sort de l’école… Et puis dans la tête des joueurs il y a le fait que l’actionnaire est un état, le Qatar, et qu’il n’est pas particulièrement touché par la crise actuelle. Il y a moins de scrupules à avoir en ne payant pas » a lâché Philippe Sanfourche. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire énormément réagir à l’heure où les footballeurs sont très critiqués en raison de leur manque de solidarité avec une absence d’accord pour la baisse des salaires. Cela concerne le PSG mais également l’OM et bien d’autres clubs de Ligue 1…