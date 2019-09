PSG : Refuser le banc de Paris, pour lui c'était impossible

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a procédé à un grand ménage avec ses gardiens de buts au mercato.

En effet, Gianluigi Buffon n’a pas été prolongé tandis que Kevin Trapp et Alphonse Areola ont été vendus, respectivement à Francfort et au Real Madrid. Pour combler ces trois départs, le PSG s’est notamment assuré les services de Keylor Navas. Mais pas seulement puisque Sergio Rica, transfuge du FC Séville, a également posé ses valises dans la capitale française. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien de Fulham n’a pas hésité une seule seconde au moment de rejoindre Paris comme il l’a indiqué à Radio Marca.

« Nous savons que, dans le monde du football, tout peut arriver très vite, en un instant. Au dernier moment, c’est donc un nouveau changement, une autre grande ville, je suis très content, satisfait, avec une grande envie de profiter de l’expérience. Il y a eu différents mouvements à Paris. Le téléphone a sonné, on n’a pas réfléchi deux fois et on a décidé de venir à Paris. En fin de marché, on se faisait à l’idée de rester à Séville. Mais une opportunité pareille, personne ne peut la refuser. On a décidé de l’accepter » a expliqué Sergio Rico, officiellement n°2 du Paris Saint-Germain qui a, pour une fois, clairement défini les rôles entre ses deux gardiens. La clé du succès ?