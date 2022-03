PSG, Real Madrid, Mbappé prend enfin la parole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Vingt-quatre heures après l’élimination du Paris SG, Kylian Mbappé a pris la parole pour envoyer un message aux supporters du club de la capitale.

L’attaquant du PSG est incontestablement le meilleur joueur parisien de cette double confrontation face au Real Madrid, et il aurait du être le héros du leader de la Ligue 1 sans cet incroyable craquage en seconde période. Résultat, le champion du monde 2018 ne parviendra probablement jamais à accomplir son rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, ce qui est forcément difficile à digérer. Mais comme il l’avait fait au moment de quitter la pelouse en félicitant les joueurs du Real Madrid très sportivement, Kylian Mbappé a pris la parole avec beaucoup de mesure sur les réseaux sociaux.

Mbappé fait une promesse au PSG

Le numéro 7 du PSG entre dans le processus de digérer cette énorme déconvenue, et assure surtout, avec son mental conquérant, qu’il ne baissera pas les bras dans la dernière ligne droite de la saison. « Moment difficile. La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement », a livré sobrement un Kylian Mbappé qui insiste sur la solidarité au sein de l’effectif, alors que la défaite, et surtout les circonstances de celle-ci, a forcément été difficile à digérer. Même sentiment chez son coéquipier Marco Verratti, qui a aussi pris la parole pour envoyer un message du même acabit.

Verratti s'excuse

« C’est vraiment très dur d’accepter une défaite comme ça. Vous méritez nos excuses. J’essayerais jusqu’à à la fin de vous rendre ce que vous méritez. Restons ensemble parce que des jours meilleurs arrivent », a promis Marco Verratti, dans des messages plein d’humilité qui rappellent ceux qui avaient suivi l’élimination face à Manchester United en 2019. En attendant, le mal est fait et les supporters ne cacheront pas leur colère ce dimanche au Parc des Princes, à l’occasion du match face à Bordeaux. Ce sera sans Marco Verratti, suspendu pour cette rencontre et face à des Girondins mal en point, mais qui chercheront à profiter de cette ambiance certainement hostile pour faire un coup. En attendant, sur les réseaux sociaux, le jeu du moment est de savoir quel joueur du PSG sera le plus sifflé, avec Neymar très souvent cité.