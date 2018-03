PSG-Real : L'UEFA écoute le PSG et choisit un arbitre anti-embrouilles

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un an après l'embrouille arbitrale du match à Barcelone, et trois semaines après quelques polémiques à Madrid, qui avaient poussé le PSG à écrire à l'UEFA, l'instance européenne du football a jugé utile de prendre un arbitre très expérimenté pour officier mardi soir lors de l'explosif match retour au Parc des Princes. C'est en effet Felix Brych qui arbitrera la rencontre PSG-Real, l'Allemand comptant déjà 45 matches de Ligue des champions à son actif.

Evoquant les performances de Felix Brych, Saïd Ennjimi estime que c'est un choix parfait ou presque fait par l'UEFA. « Après le match aller, il fallait un arbitre plus expérimenté, et c’est le cas avec Felix Brych. Lui a le recul nécessaire pour arbitrer ce genre de matches. Il était sur Juventus-Tottenham il y a deux semaines et il a été exceptionnel. Ce PSG-Real suscite des tensions, on l’a vu ces derniers jours, et il y en aura sûrement sur le terrain. Dans ces cas-là, plus on monte dans les tours, plus les décisions de l’arbitre sont susceptibles de poser problème. Mais Brych a de l’autorité avec les joueurs, il a d’office un respect qui lui donne plus de chances de réussir son match. C’est un arbitre souriant mais ferme, une main de fer dans un gant de velours. On peut donc penser qu’il vivra très bien son huitième de finale. C’est en ce sens qu’il est dommage de ne pas avoir mis du lourd dès le match aller. Mais cet ajustement est de bon augure, un bon choix pour assurer le rééquilibrage. Pour, dit clairement, rendre équitable la confrontation », explique, dans L'Equipe, l'ancien arbitre français, lequel n'a visiblement pas le moindre doute sur la nécessité pour l'UEFA de ne pas piper les dés de manière trop régulière au détriment du Paris Saint-Germain.