PSG : Quatre offres pour Dele Alli, Paris insiste !

A peine aux commandes du Paris Saint-Germain, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino pourrait frapper un joli coup sur le marché des transferts.

Et pour cause, l’ancien manager de Tottenham a fait savoir à son directeur sportif Leonardo qu’il apprécierait grandement la signature de Dele Alli, inutilisé par José Mourinho chez les Spurs. La piste Dele Alli est active depuis plusieurs mois à Paris, qui songeait à l’international anglais avant même la nomination de Mauricio Pochettino. Les planètes semblent donc alignées pour que le grand espoir britannique de 24 ans rejoigne la capitale française cet hiver. Un scénario de plus en plus probable selon les informations du Telegraph, qui avance en cette fin de semaine que le Paris Saint-Germain affiche sa confiance quant à la finalisation de ce dossier en interne.

Le média britannique croit savoir que le Paris Saint-Germain a déjà formulé trois offres à Tottenham, et pense légitimement que la quatrième sera la bonne. Les bonnes relations entre Mauricio Pochettino et le président des Spurs Daniel Levy seraient un argument de taille pour le PSG dans les négociations. Reste maintenant à voir sous quelle forme le Paris Saint-Germain aura la possibilité de recruter Dele Alli. En marge des négociations cet été, ce sont uniquement des offres de prêt qui étaient évoquées de la part du champion de France en titre. Dans l’idéal, Leonardo aimerait s’offrir Dele Alli sous la forme d’un prêt avec une option d’achat probablement comprise entre 40 et 60 ME. Sur le papier, Tottenham peut également être gagnant avec un tel deal même si l’intransigeant Daniel Levy préfèrerait sans doute un transfert sec. Ce qui est certain, c’est que José Mourinho ne s’opposera pas au départ de Dele Alli, totalement inutilisé par le Special One cette saison avec quatre petites apparitions en Premier League.