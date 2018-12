PSG : Qatar ou pas, la LFP ne veut pas se faire rouler par le PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain compte actuellement deux matches en retard en Championnat, et le PSG étant qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, de même que pour les deux coupes nationales, le calendrier va clairement s'intensifier début 2019. Ajoutez à cela que dans le cadre de ses partenariats, le Paris SG a calé mi-janvier un court stage au Qatar, prévu de longue date, et vous obtenez un joli casse-tête que la Ligue de Football Professionnel veut vite résoudre. Interrogé sur Europe 1, Didier Quillot a prévenu qu'il voulait que le calendrier de Ligue 1 soit à jour fin janvier, et il est estime que le PSG a l'effectif qu'il faut pour gérer ce genre de situation.

« Les matches d’Europe ne reprennent qu’en février. On en a parlé notamment aux dirigeants du PSG, ils sont tout à fait d’accord avec nous et n’ont pas envie de traîner ça jusqu’à février. Le PSG est une grande équipe, le PSG a un effectif dense qui lui permet de jouer tous les trois jours. Il est construit pour ça », a expliqué le patron de la LFP, qui a tout de même précisé que concernant le match PSG-Montpellier, programmé au 15 janvier alors que Paris devrait être au Qatar, une réponse interviendra lundi après une réunion téléphonique organisée entre les différentes décideurs.