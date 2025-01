Bologne vient sauver le PSG d’un bug XXL

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Improbable bug au PSG, qui ne peut toujours pas valider le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin car le club de la capitale a déjà atteint le seuil maximum de joueurs prêtés à l’étranger.

La Juventus Turin est furieuse, et il y a franchement de quoi. Ces dernières heures, un accord total a été trouvé entre le club turinois, le Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani pour le prêt de six mois de l’international tricolore en Série A. Le joueur est sur place… mais le deal est pour l’instant bloqué. En cause, un point de règlement qui empêche au PSG de prêter un joueur de plus à l’étranger, le seuil maximum ayant déjà été atteint par le club parisien. En interne, on assure que le deal n’est pas remis en cause et qu’une solution va être trouvée. Pour cela, le Paris SG doit rappeler ou vendre l’un de ses joueurs actuellement prêtés à l’étranger et le salut pourrait venir de Bologne.

🚨 Bologne serait le club qui s’intéresse à Cher Ndour 🇮🇹 !



L’international Espoirs italien dispose d’une bonne côte en Serie A. 🔎 (Le Parisien) pic.twitter.com/gIjuMbm40G — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) January 18, 2025

En effet selon Le Parisien, le club transalpin est très intéressé par Cher Ndour, actuellement prêté à Besiktas où il n’est pas titulaire. Le club turc pourrait accepter de casser le prêt de l’international espoirs italien, ce qui permettrait ensuite au PSG de le vendre à Bologne, si le club de Série A confirme son intérêt avec une offre. On imagine que le Paris Saint-Germain, qui s’est assez fait remarquer avec cet épineux et improbable dossier, ne se montrera pas très gourmand pour la vente de Ndour à Bologne, l’objectif étant surtout de régler tout cela au plus vite pour valider le prêt de Kolo Muani à la Juventus Turin. Cette histoire met en tout cas les dirigeants turinois dans une colère noire car en attendant, ils ne peuvent pas officialisé la venue du buteur français.