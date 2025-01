Lens-PSG ‍: Vitinha échappe au carton rouge, l'OM ne s'en remet pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est complètement passé à côté de sa première mi-temps, ce samedi à Lens. Menés 1-0, les hommes de Luis Enrique ont peut-être déjà la tête au choc de mercredi face à Manchester City.

Quoi qu’il en soit, leur prestation ne mérite pas mieux qu’une défaite pour l’instant, mais cela aurait pu être pire. Et pour cause, Vitinha a frôlé l’expulsion au cours de cette première mi-temps pour un pied très haut et dangereux sur Machado à la demi-heure de jeu. Sur les réseaux sociaux, la polémique s’est vite embrasée et pour de nombreux suiveurs de la rencontre et particulièrement les supporters de l'Olympique de Marseille, qui y voient une action similaire au carton rouge récolté par Amine Harit pour la faute sur Marquinhos, il n’y a aucun doute sur le fait que le Portugais aurait dû être exclu. « Quelqu’un peut me rappeler Harit il a prit quelle couleur sur Marquinhos ? », « Quand c’est Harit c’est rouge bizarrement », « Amine Harit face au PSG a pris rouge pour la même faute », « Il ne s’appelle pas Amine » ou encore « C'est rigolo Harit pour exactement le même geste avait pris rouge » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM ne digèrent pas la différence de traitement entre les joueurs des deux équipes. Chacun se fera son avis sur la question avec la photo ci-dessous.