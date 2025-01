Panique générale confirmée au PSG ‍!

Dans : PSG.

Le PSG s'active comme jamais pour régler le dossier Randal Kolo-Muani, bloqué administrativement. La solution n'est pas si évidente.

Amateurisme, bourde rapide à réparer ou grossier manque d’anticipation, peu importe le terme choisi, le PSG n’a clairement pas vu la gestion de son effectif être mise en avant en plein mercato. Désireux de se séparer de Randal Kolo-Muani, le club de la capitale a discuté pendant plusieurs jours avec la Juventus pour trouver un accord. Ce sera finalement un prêt sec, sans option d’achat, ce qui a forcément déçu les suiveurs du club de la capitale tant Paris cherchait à se défaire de l’attaquant inutilisé par Luis Enrique. Mais l’accord a été trouvé, et le prêt simple n’avait plus qu’à être officialisé, puisque la visite médicale avait même été passée jeudi et vendredi dernier. Mais la Juventus et le PSG se sont rendus compte que le quota de joueurs prêtés à l’étranger avait été atteint par le club français, et qu’il fallait donc soit libérer une place à ce niveau, soit faire un transfert définitif.

Des solutions en urgence à trouver

Très déçue, et même en colère selon la presse italienne, la Juventus attend désormais que la situation se décante. Le PSG a affiché son visage « no stress » en mode « tout est sous contrôle » mais selon les révélations de L’équipe, ce n’est pas du tout le cas. Les dirigeants du champions de France n’ont pas pu assurer à la Juventus qu’une solution imminente était sur le point d’être trouvée. Plusieurs cas sont en discussions, mais il faut trouver des accords en urgence avec des clubs qui sont désormais en position de force. Cher Ndour doit casser son prêt à Besiktas et signer à Bologne, mais rien n’est fait. Le PSG voulait forcer West Ham à lui acheter définitivement Carlos Soler, mais le changement d’entraineur chez les Hammers a tout freiné. Il va falloir donc activer une solution d’urgence, et par exemple se séparer de joueurs qui n’ont aucun avenir à Paris comme Renato Sanches ou Juan Bernat, mais ces joueurs ont des prêts en cours.

Des négociations à plusieurs niveaux donc, et qui peuvent laisser penser qu’un accord va pouvoir être trouvé quelque part. Pour cela, le PSG va devoir faire des concessions et rapidement, histoire de ne pas énerver la Juventus qui attend un dénouement la semaine prochaine au plus tard. Autrement, le prêt avec la prise en charge intégrale du salaire de Kolo-Muani pourrait bien être remis en cause. Même si le Paris SG peut aussi calmer la Vieille Dame, en lui rappelant que si elle veut tant que ça son avant-centre, elle peut aussi proposer un transfert sec…