Nuno Mendes choque le PSG, coup de tonnerre au mercato

Courtisé par Manchester United, qui espérait boucler sa venue lors du prochain mercato estival, Nuno Mendes a finalement de grandes chances de prolonger au PSG. Une excellente nouvelle pour le club parisien.

La signature désormais officielle de Khvicha Kvaratskhelia ne marque pas la fin du mercato pour le Paris Saint-Germain. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale est toujours à l’affût d’une bonne opportunité en défense tandis que dans le sens des départs, les dossiers Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani doivent encore être réglés. De plus, le PSG reste vigilant sur certains dossiers chauds, comme celui de Nuno Mendes. Depuis plusieurs semaines, le champion de France en titre est attaqué par Manchester United, qui souhaite recruter le latéral gauche portugais, véritable priorité du Ruben Amorim au poste de latéral gauche.

🚨 Nuno Mendes now sees himself staying at PSG and is no longer considering leaving - the most likely scenario now is for him to extend his contract.



Luis Enrique played an important role in convincing him to stay.



(Source: @Tanziloic) pic.twitter.com/MvsKsL8URb