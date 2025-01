PSG ‍: Le Mans veut les taper, les Parisiens peuvent se rhabiller

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, Le Mans n’est pas mécontent de croiser le Paris Saint-Germain. L’écurie de National espère créer l’exploit et ne compte pas jouer les touristes face au tenant du titre.

Tout est possible en Coupe de France. Après la démonstration du Puy (N2) contre Montpellier (4-0) au tour précédent, les 16es de finale nous ont offert un nouvel exploit. Cette fois, c’est un pensionnaire de National 3, à savoir Bourgoin-Jallieu, qui a sorti l’Olympique Lyonnais (2-2, 4-2 tab). On a même vu le Paris Saint-Germain s’arracher (2-4) pour éviter les tirs au but face à Espaly (N3). De quoi donner des idées au futur adversaire des Parisiens.

🔮 Le sort a parlé ! Voici les 𝟖𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 de la #CoupeDeFrance 🏆



Qui ira chercher son billet pour les quarts ? 👀 Nous le saurons les 4 et 5 février prochain 🔜🗓️



Dites-nous quel match vous hype le plus ! 🔥 pic.twitter.com/5BGzP6gPp6 — Coupe de France (@coupedefrance) January 16, 2025

Au stade des huitièmes de finale, le tenant du titre ira défier Le Mans. Les Manceaux ne sont pas mécontents de croiser l’ogre de la compétition. Cette confrontation leur offre l’opportunité de créer une véritable sensation. C’est effectivement l’objectif de leur entraîneur Patrick Videira, bien décidé à titiller le champion de France en titre. « Il y avait l’idée de tirer une carte plus accessible car on avait le sentiment qu’il y avait des espaces pour aller plus loin », a d’abord avoué l’entraîneur du Mans, actuel 11e de National.

Le Mans croit en ses chances

« Mais c’est une compétition dans laquelle il faut se confronter aux meilleurs pour aller loin et là, on a touché le meilleur, a-t-il ajouté. Ce sont des joueurs de classe mondiale mais on l’a vu, il y a toujours cette magie de la Coupe de France. En tout cas, c’est sûrement le match le plus difficile à jouer mais peut-être le plus facile à préparer. Ce sera une fête mais on est des compétiteurs, on ne viendra pas pour leur demander le maillot. » Du moins pas avant le coup de sifflet final.