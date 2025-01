Le PSG privé de trois tauliers à Lens

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour le déplacement à Lens ce samedi à 17 heures lors de la 18e journée de Ligue 1. Marquinhos est préservé en vue du match contre Manchester City. C’est également le cas d’Ousmane Dembélé et d'Achraf Hakimi, eux aussi absents pour le voyage dans le Nord. C'est donc sans trois des meilleurs joueurs de la première partie de saison que Luis Enrique va devoir composer son équipe face aux Sang et Or ce samedi après-midi.