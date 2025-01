Le PSG déchaîné, un transfert à 120 millions se prépare

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris SG ne veut pas être attentiste au mercato hivernal. Après avoir assuré le recrutement de Kvaratskhelia, les Parisiens lorgnent sur Jhon Duran. Pour acquérir l'attaquant colombien d'Aston Villa, Paris est prêt à toutes les folies.

Virtuellement éliminé de la Ligue des champions avant même la phase finale, le PSG est sous pression en janvier. De quoi pousser les dirigeants parisiens à sortir le grand jeu au mercato. Après un été synonyme de prudence dans le recrutement avec aucune grande star achetée, le club parisien lâche de nouveau les billets. Khvicha Kvaratskhelia a officiellement signé ce vendredi soir pour 70 millions d'euros. Une somme importante qui prouve que la force financière du PSG n'a pas disparu. Une autre cible parisienne pourrait produire une facture encore plus salée.

Le PSG veut Duran, c'est 120 ME

Il s'agit de l'attaquant colombien d'Aston Villa Jhon Duran. Le phénomène de 21 ans possède un profil séduisant pour Luis Enrique. Vif mais aussi efficace avec ses 7 buts en Premier League, il représente le futur du poste dans le football européen. Pour contrer la forte concurrence dans ce dossier, le PSG est obligé d'agir vite et de recruter Jhon Duran dès janvier si possible. Aston Villa s'en frotte les mains puisque le club de Birmingham demande 120 millions d'euros pour son buteur.

El PSG prepara un BOMBAZO de 120 millones de euroshttps://t.co/6FRYprItf7 — Fichajes.net (@fichajesnet) January 17, 2025

Selon The Athletic, ce prix n'effraie pas les Parisiens qui sont « prêts à réaliser un gros investissement » pour Jhon Duran. A ce prix, le Colombien deviendrait le troisième joueur le plus cher acheté par le PSG derrière Neymar (222 millions d'euros) et Kylian Mbappé (180 millions d'euros). Un achat très onéreux pour un joueur qui doit surtout faire oublier Randal Kolo Muani voire Gonçalo Ramos au sein de l'effectif parisien. Mais Paris s'en est rendu compte en première partie de saison, il faut parfois mettre les moyens pour être au niveau attendu, notamment en Europe.