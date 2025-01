Le PSG fait une offre pour Angelo Stiller

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a surpris tout le monde en effectuant une offre pour recruter Angelo Stiller, milieu de terrain de Stuttgart.

Pour son dernier match de phase de saison régulière de Ligue des Champions, le PSG se rendra à Stuttgart avec l’ambition d’aller arracher une place en barrage, si tout n’est pas perdu d’ici là. Il y a toutefois de grandes chances que l’enjeu de cette rencontre soit énorme. Visiblement, le club de la capitale a déjà vu jouer plusieurs fois la formation allemande, puisque l’un de ses joueurs pourrait même passer dans le camp d’en face au mois de janvier. En effet, le compte spécialisé PSG Inside Actus annonce que la formation francilienne lorgne sur Angelo Stiller. Le natif de Munich n’a jamais pu s’imposer au Bayern, et a pris des chemins détournés pour devenir désormais international allemand. Ce milieu défensif a notamment explosé la saison dernière avec le VfB, et il fait désormais partie des joueurs à très forte valeur marchande de Stuttgart, puisqu’il est évalué à plus de 30 millions d’euros.

Le Barça et le Bayern sont sur lui

🇩🇪⚔️ No midfielder in Europe's Top 7 leagues has a higher defensive duels win rate than Angelo Stiller this season (79,31%)



📊 vs Top 7 League U23 Midfielders

🥇 Passes — 1st

🥇 Forward passes — 1st

🥇 Long passes — 1st

🥇 Progressive passes — 1st

🥇 Defensive duels won, % —… pic.twitter.com/xXzOt1sHFO — DataMB (@DataMB_) January 16, 2025

Cela n’a pas freiné le PSG qui a, selon le compte insider, effectué directement une offre à la formation allemande pour récupérer Stiller. Le montant de la proposition n’a pas été révélé mais il montre le sérieux de l’intérêt parisien. Les chances de la voir être acceptée sont toutefois bien fines, même si les dirigeants parisiens espèrent que cela ouvrira des négociations. Le but est de griller la politesse a des clubs comme le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui envisage de récupérer son ancien joueur, arrivé au club bavarois à l’âge de 9 ans. A l’heure où Fabian Ruiz ne parvient pas à se faire sa place, Luis Enrique estime manquer un peu de choix au milieu de terrain, où Zaïre-Emery ne réalise pas une saison incroyable.

L’international allemand apporterait ainsi de l’énergie et du sang neuf, tout en entrant totalement dans le projet du PSG avec son profil de joueur jeune et possédant encore une marge de progression importante.