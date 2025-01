Nuno Mendes veut saigner le PSG, il ne lâche rien

Dans : PSG.

Le feuilleton Nuno Mendes se poursuit et si selon L’Equipe, l’optimisme est de rigueur pour une prolongation, le PSG est encore loin du but. Car le désaccord est bien profond entre le joueur portugais et le club de la capitale.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Nuno Mendes est courtisé par plusieurs clubs de Premier League, en premier lieu Manchester United. La crainte d’un départ était bien réelle ces derniers jours, mais le journal L’Equipe a rassuré tout le monde dans son édition du jour, indiquant que la tendance était désormais à une prolongation dans la capitale française. L’insider Djamel, spécialiste du PSG sur X, n’est pas aussi optimiste. Pour le spécialiste du mercato parisien, tout est encore à faire dans ce dossier car aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les deux parties. « Nuno Mendes réclame un salaire supérieur à 10 millions d’euros par an, estimant que c’est le montant mérité par un titulaire indiscutable au PSG. Jusqu’ici, la direction a refusé de s’aligner » publie le spécialiste du club Bleu et Rouge sur son compte.

Il précise ensuite que si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos acceptaient de s’aligner, alors Nuno Mendes prolongerait avec grand plaisir. Mais en cas de refus, « un départ reste envisageable à l’avenir ». Quand ? C’est toute la question mais dans tous les cas, un transfert au mois de janvier est tout simplement impossible, le Paris Saint-Germain ayant fermé la porte à double tour à un départ de l’ancien latéral gauche du Sporting en cours de saison. Le champion de France en titre va en tout cas devoir faire vite pour finaliser un accord avec son joueur car Manchester United rode toujours… et n’est pas seul. Djamel nous apprend que Liverpool, qui prépare déjà l’après-Robertson, est également très intéressé, le joueur cochant toutes les cases aux yeux du manager Arne Slot. L’épisode Nuno Mendes n’a donc pas fini d’agiter les jours et les nuits des dirigeants du Paris Saint-Germain.