Ce vendredi soir, le PSG a officialisé la venue de Khvicha Kvaratskhelia. Un sacré coup réalisé par le club de la capitale, qui va devoir néanmoins gérer un imbroglio concernant le départ de Randal Kolo Muani à la Juve.

Le PSG vient de renforcer son secteur offensif avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien va apporter une sacrée concurrence aux ailiers du club de la capitale. Une bonne chose pour Luis Enrique, qui veut plus que jamais tirer le meilleur de son collectif. Cependant, l'Espagnol a des idées de jeu bien précises. Et tous les joueurs du PSG ne parviennent pas à s'adapter. C'est le cas de Randal Kolo Muani, qui a pris la décision de quitter le club de la capitale. Un accord est même total pour une arrivée en prêt sec à la Juventus. Le vice-champion du monde français a passé sa visite médicale à Turin ces dernières heures et la Vieille Dame est impatiente d'officialiser sa venue. Mais voilà, il faudra être un peu patient.

Kolo Muani à la Juve, le PSG n'est pas inquiet

Ces dernières heures, la presse italienne, ainsi que L'Equipe, indiquent en effet que le Paris Saint-Germain s'est rendu compte qu'il ne peut pas, en l'état, prêter Randal Kolo Muani à la Juventus Turin en raison d'un quota de prêts à l'étranger atteint. Cette situation met en tout cas la Juventus Turin dans tous ses états. Le quotidien national rapporte que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Vieille Dame, est « entré dans une colère noire » en apprenant que le prêt de Randal Kolo Muani était bloqué. Le dirigeant turinois a pointé du doigt le Paris Saint-Germain, dénonçant un « amateurisme » de la part du champion de France dans ce dossier.

« Au PSG, vendredi soir, on expliquait vivement avoir connaissance depuis longtemps de ce point de règlement et on assurait chercher une solution rapide. Une thèse mise à mal par l'agitation qui régnait dans les bureaux de la Factory vendredi matin » concluent Hugo Delom et Loïc Tanzi. Il va donc falloir trouver au plus vite une solution et vendre ou rappeler un joueur actuellement prêté. Les éléments concernés sont : Xavi Simons, Carlos Soler, Renato Sanches, Cher Ndour, Nordi Mukiele et Juan Bernat. A noter que d'après Fabrizio Romano, des nouveaux contacts entre la Juve et le Paris Saint Germain ont eu lieu ces dernières heures. Et tout le monde a le même sentiment : le prêt de Randal Kolo Muani se fera. Le club de la capitale va néanmoins devoir trancher concernant le joueur qui sera rappelé ou vendu.