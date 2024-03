PSG ‍: Provocateur et irrespectueux, Luis Enrique prend cher ‍!

Dans : PSG.

Avant le déplacement du PSG à Monaco, Luis Enrique a encore sorti une punchline dont il a le secret face à la presse en indiquant que son équipe serait « plus forte » la saison prochaine malgré le départ de Kylian Mbappé.

Depuis que le départ de Kylian Mbappé en fin de saison est acté, Luis Enrique se lâche en conférence de presse. Après le match nul contre Rennes dimanche après-midi au Parc des Princes (1-1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait indiqué que son équipe devait « s’habituer » à jouer sans l’international français et qu’il était important que le club de la capitale trouve des solutions collectives sans forcément s’en remettre au talent individuel de l’ancien Monégasque. Avant le déplacement du PSG en Principauté, l’ex-entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole a été plus loin, indiquant carrément que sa formation serait « plus forte » la saison prochaine, et cela malgré le départ du capitaine de l’Equipe de France.

Trop c’est trop pour Karim Bennani, qui a estimé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe que Luis Enrique abusait dans la provocation, voire l’irrespect envers ses joueurs par moment. « En ce moment, je trouve que Luis Enrique parle pour ne rien dire. Je ne comprends pas sa communication. Au contraire, on a besoin de sérénité au PSG avant un huitième de finale de Ligue des Champions d’autant que Paris a l’habitude de mener après le match aller puis de se faire reprendre au match retour. Je ne vois pas l’intérêt de se tirer une balle dans le pied et d’avoir encore des sujets autour du club, autour de Kylian Mbappé » a lancé Karim Bennani au micro de la Chaîne L'Equipe avant de poursuivre.

Karim Bennani ne supporte pas la communication de Luis Enrique

« Il ouvre le parapluie au cas où le PSG se fait éliminer par la Real Sociedad en disant ‘je vous l’avais dit, mon équipe sera meilleure l’an prochain’. Il assure sa place car certes, à priori il n’est pas en danger mais en réalité chaque année, l’entraîneur du PSG peut être mis de côté parce qu’un dirigeant à Doha ou ailleurs dira qu’il faut changer, c’est ce qui est arrivé avec Tuchel. C’est irrespectueux au possible de dire dès maintenant qu’il aura une meilleure équipe l’année prochaine, ce n’est que de la provocation » a lancé le consultant de l’Equipe de Greg, définitivement pas fan de la communication de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Espérons au moins pour les supporters parisiens que les propos du coach espagnol se confirmeront et que malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG sera compétitif la saison prochaine.