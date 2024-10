PSG ‍: Première décision pour Salah

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG s'est positionné pour accueillir Mohamed Salah, en fin de contrat, dès la saison prochaine. Un scénario qui n'effraie pas Liverpool. Ses recruteurs réfléchissent déjà à trouver le remplaçant de l'Egyptien.

Le PSG sans stars mondiales, ça ne durera qu'un an seulement. Si le club parisien a fait bonne figure après le départ libre de Kylian Mbappé, il lui est inconcevable de continuer sans tête d'affiche la saison prochaine. Ainsi, Mohamed Salah est visé l'été prochain selon les médias anglais. Buteur confirmé depuis plusieurs années, l'Egyptien possède en plus l'avantage d'être libre de tout contrat en juin prochain. La tendance n'est pas du tout à sa prolongation du côté de Liverpool. Les dirigeants des Reds l'ont bien compris et ils préparent déjà l'après-Salah.

4 noms pour remplacer Salah

Que Salah parte au PSG ou qu'il cède aux sirènes de l'Arabie Saoudite, Liverpool a pratiquement acté son départ prochain. Ainsi, la cellule de recrutement travaille déjà activement pour dénicher un joueur capable de prendre sa suite en attaque. TeamTalk révèle déjà les pistes suivies par les Scousers au mercato. Elles sont au nombre de quatre avec des profils d'ailiers buteurs semblables à Mohamed Salah.

Mohamed Salah trois ans au PSG, le Qatar fonce ! https://t.co/0z15rEdx5k — Foot01.com (@Foot01_com) October 4, 2024

Il y a le Camerounais de Brentford Bryan Mbeumo, troisième meilleur buteur de Premier League actuellement avec 5 buts inscrits. Liverpool suit aussi deux éléments forts de la Bundesliga : l'attaquant de Dortmund Karim Adeyemi, auteur d'un triplé en Ligue des champions cette semaine, et Leroy Sané du Bayern Munich. Enfin, en Espagne, les Reds ont un œil sur le Japonais Take Kubo de la Real Sociedad. L'état d'esprit de Liverpool va renforcer la confiance du PSG dans le dossier Salah. Ne reste que la menace saoudienne et sa pluie de millions à écarter désormais.