PSG ‍: Pour Asensio, ce sera un transfert ou rien

Plus dans les plans de Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain, Marco Asensio pourrait faire ses valises avant la fermeture du mercato d’hiver. Direction la Premier League dans le cadre d’un transfert sec ?

Souvent utilisé par son entraîneur en première partie de saison, quand Gonçalo Ramos était blessé et que Randal Kolo Muani était à la cave, Marco Asensio n’a clairement plus la confiance de Luis Enrique. Avec une vingtaine de minutes de temps de jeu depuis début décembre, le milieu offensif de 29 ans ne se voit pas continuer au PSG. C’est donc pour cette raison que le joueur formé au Real Madrid pourrait faire ses valises avant lundi prochain. Pour prendre la direction de la Premier League ? Pisté par Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace ou Chelsea, Asensio semble plutôt proche d’Aston Villa.

🚨🟣🔵 Understand Aston Villa are in talks with PSG for Marco Asensio, one of the main names on their list.



Villa also made contact with Chelsea for João Félix earlier this week, another option depending on the formula.



Asensio would be keen on Villa move. pic.twitter.com/3Zi6niAliA