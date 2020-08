PSG : Alcantara à Paris, Leonardo devra payer 30ME

Dans : PSG.

Il y a deux semaines, Bild dévoilait l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Thiago Alcantara. Pour faire signer l'international espagnol, le PSG connaît désormais le prix.

Le 29 juillet dernier, SportBild annonçait en (vraie) exclusivité que le PSG était prêt à recruter Thiago Alcantara et que pour cela Nasser Al-Khelaifi et Leonardo pourraient mettre plus de 25ME afin de recruteur le milieu de terrain à qui il reste un an de contrat avec le Bayern Munich. Relayée en France, cette rumeur pourrait bien se concrétiser, car ce mercredi le même média allemand affirme que Karl-Heinz Rummenigge a validé le principe du départ de Thiago Alcantara en échange d’un montant « correct » estimé par SportBild à 30ME. Le dirigeant bavarois a bien compris que le joueur formé au FC Barcelone ne voulait pas prolonger son contrat avec Munich et qu'il était donc plus utile et surtout rentable de le transférer dès ce mercato estival 2020. Car dans un an, Alcantara sera libre.

Si le Paris Saint-Germain est considéré comme le point de chute idéal pour Thiago Alcantara, le champion de France n'est pas seul dans ce dossier. Parmi les autres clubs cités pour éventuellement accueillir le milieu de terrain espagnol, on a notamment évoqué récemment Liverpool, et même plus étonnamment le FC Barcelone. En attendant, pour le PSG il n'y a pas d'urgence absolue, la formation tricolore laissant passer la Ligue des champions avant de revenir aux affaires pour son mercato. Le Bayern Munich devra donc patienter, mais il est vrai que la saison ne reprendra que le 18 septembre en Bundesliga, et que le mercato est encore long.