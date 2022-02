PSG : Pochettino prépare un gros coup pour l’après-Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino vit probablement sa dernière saison sur le banc du Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien a de grandes chances de rebondir à Manchester United l’été prochain. D’ailleurs, le technicien penserait déjà à un gros coup pour le mercato estival des Red Devils.

Dans la capitale, les jours de Mauricio Pochettino sont comptés. On voit mal comment l’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait rester la saison prochaine. Plus d’un an après sa nomination, il est bien difficile de noter les progrès des Parisiens, ni même un style de jeu particulier. Et pour ne rien arranger, des rumeurs persistantes évoquent une possible arrivée de Zinédine Zidane à sa place. « Ce n'est pas à moi de décider, réagissait Mauricio Pochettino sur la Cadena SER cette semaine. Mais c'est un grand entraîneur, il l'a montré à Madrid et il peut entraîner n'importe quelle équipe dans le monde. »

Le nom de Mauricio Pochettino a été sifflé lors de l'annonce de la composition des équipes #PSGSRFC — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 11, 2022

« De plus, il est Français, a-t-il ajouté. Mais je ne sais pas, ce serait plutôt une question pour notre directeur sportif ou notre président. » La direction du Paris Saint-Germain ne s’exprimera pas sur le sujet. Ce n’est pas vraiment utile tant le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance depuis plusieurs années. Pendant ce temps-là, celui de Mauricio Pochettino fait beaucoup parler en Angleterre. Et plus précisément à Manchester United qui aurait fait de l’ancien manager de Tottenham sa priorité pour cet été.

Un intérêt apparemment réciproque puisque le coach parisien penserait déjà à un gros coup pour les Red Devils. En effet, The Telegraph affirme que l’Argentin conseille à Manchester United de s’offrir Harry Kane. Pour rappel, Mauricio Pochettino et l’attaquant anglais partageaient d’excellentes relations chez les Spurs. A tel point que l’avant-centre a fait l’objet de rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain. De son côté, le club mancunien a déjà pensé à Harry Kane par le passé. Mais avec l’intransigeance de Tottenham et la concurrence de Manchester City, le dossier s’annonce compliqué.