L'année ou jamais, le PSG au bord du fiasco

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone ce mardi 16 avril, en 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions. Battus 3-2 au match aller, les Parisiens sont dos au mur et doivent réaliser un exploit en Catalogne pour éviter une nouvelle énorme déconvenue.

L'été dernier, Paris a réalisé un mercato XXL pour compenser les départs de ses stars (Neymar, Messi, Verratti, Ramos). Car si de nombreuses stars internationales sont parties, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont quand même sorti le chéquier à tout-va. Au total, le PSG a dépensé plus de 400 millions d'euros. Une somme énorme mais certains joueurs ne donnent pas encore une grosse satisfaction, comme Randal Kolo Muani, recrue la plus chère de l'été (95 millions d'euros) ou encore Manuel Ugarte (60 millions d'euros) qui a perdu sa place de titulaire malgré des débuts remarqués. Ainsi, une élimination en 1/4 de finale de la Ligue des Champions serait un gros échec pour le club de la capitale. Encore plus alors que Paris a évité les meilleurs cadors européens de la saison dans sa partie de tableau.

Le PSG condamné à l'exploit pour sauver sa saison

Juste avant le match, le journal Le Figaro s'est penché sur un gros problème au sein du PSG. L'autre échec du PSG cette saison est lié à Luis Enrique et à la gestion des recrues. Randal Kolo Muani et Manuel Ugarte n'ont pas joué une seule minute contre le Barça lors du match aller. Leur utilisation démontre une erreur de recrutement. Lors de la double confrontation face à la Real Sociedad, ils ont aussi peu joué, avec encore une fois un temps de jeu très réduit pour les deux joueurs, Kolo Muani (15 minutes) et Ugarte (13 minutes). Si Dembélé et Hernandez sont des titulaires indiscutables, Lee, Beraldo et même Ramos dernièrement, parviennent à obtenir la confiance du technicien espagnol.

Le PSG a de grosses ambitions, surtout sur la scène européenne. Si c'est la première fois depuis 2021 que le club parisien parvient à se hisser à ce stade de la compétition, sortir contre une équipe barcelonaise loin d'être conquérante en Espagne, serait sans aucun doute un fiasco. Car un tel tableau n'est pas certain de se reproduire à l'avenir, assure Le Figaro. « Mais quand vous possédez dans vos rangs Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde actuel, que vous avez dépensé plus de 400M€ sur le mercato (Kolo Muani 95M€, Ramos 65M€, Dembélé 50M€, Barcola et L. Hernandez 45M€, Lee 22M€, Beraldo 20M€...) et que vous évitez le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich jusqu’en finale de C1, après avoir hérité de la Real Sociedad en 8e de finale en ayant fini 2e de poule, oui, une élimination dès les quarts de finale contre un Barça bien loin de ses années fastes serait un fiasco », livre le quotidien, pour qui c'est bien l'année ou jamais pour le PSG. C'est en tout cas ce soir ou jamais pour continuer le parcours.