PSG : Pochettino dénoncé par un ancien

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino au PSG, Pablo Sarabia a rejoint le Sporting Portugal, où il s’éclate depuis l’été dernier.

Avec 12 buts et 8 passes décisives, l’international espagnol réalise sa meilleure saison depuis des lustres sur le plan statistiques. Il faut dire que pour Pablo Sarabia, il était impossible de marquer autant de buts et de réaliser autant de passes décisives au Paris Saint-Germain, où son temps de jeu était très limité sous les ordres de Mauricio Pochettino. C’est d’ailleurs en raison de sa faible utilisation avec l’entraîneur argentin que Pablo Sarabia est parti chercher du temps de jeu à un an de la Coupe du monde au Qatar. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sarabia ne regrette pas son choix. Il s’éclate au Sporting, loin du PSG et d’un entraîneur qu’il ne porte pas vraiment dans son cœur comme il l’a expliqué à la chaîne TV officielle du Sporting Portugal.

Sarabia pas convaincu par Pochettino

« On a dû attendre car le marché était compliqué à cause du Covid. L'option Sporting est apparue trois jours avant la fin du mercato. Dès lors, j'ai changé ma façon de penser » a dévoilé Pablo Sarabia avant de revenir plus en détail sur le Paris Saint-Germain et sur Mauricio Pochettino, qu’il ne brosse pas vraiment dans le sens du poil, c’est peu de le dire. « Je pense que c'était le moment de partir. Cette année-là, je n'étais pas bien. J'avais eu quelques blessures et je n'avais pas de bonnes impressions avec l'entraîneur. J'ai décidé de partir pour pouvoir me sentir fort à nouveau » a expliqué Pablo Sarabia, qui ne cache pas avoir de gros doutes à l’égard de Mauricio Pochettino et qui semble revivre depuis son départ du PSG pour le Sporting Portugal. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir de l’Espagnol, qui n’est que prêté par le Paris SG en Liga Portugal.