PSG : Recruter Neymar ou Mbappé, Piqué est bien embêté

Dans : PSG.

Recruter Neymar ou Mbappé au Barça ? Gérard Piqué n’a pas répondu frontalement à cette question de la presse espagnole, mais a confirmé les efforts faits en interne pour faire revenir Neymar.

Pas de trêve internationale pour Gérard Piqué, qui est sur tous les fronts. En plus du FC Barcelone et de la sélection espagnole, le défenseur central a de nombreux projets, dont celui de la réforme de la Coupe Davis de tennis qui a abouti. A l’approche du début de la compétition, il a bien évidemment évoqué son impatience, avant de faire un tour d’horizon de l’actualité du football. Il s’est notamment arrêté sur les efforts financiers qu’étaient prêts à réaliser certains joueurs du Barça pour faire revenir Neymar, mais aussi qu’il était impossible de choisir qui prendre entre le Brésilien et un certain Kylian Mbappé.



« Recruté Mbappé ou Neymar ? Ce sont de grands joueurs, et ils ont prouvé qu’ils étaient capables de jouer dans n’importe quel club du monde. Pour Neymar, j’ai expliqué ce qui était arrivé, mais cela doit rester à l’intérieur du club. Cela a été souligné car nous avions le désir d’aider le club à réaliser ça », a livré à la COPE un Gérard Piqué qui est considéré comme un proche de Neymar, même si son influence importante dans les organes du club catalan n’a visiblement pas été suffisante. Elle ne l’avait pas non plus été pour retenir Neymar quand ce dernier avait quitté Barcelone pour le PSG en 2017.