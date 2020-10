PSG : Pierre Ménès a vu un bras d'honneur de Tuchel à Leonardo

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a frappé fort en choisissant de mettre Danilo en défense et Marquinhos en sentinelle pour PSG-Dijon. Pierre Ménès y voit une énorme provocation contre Leonardo.

Quelques jours après le naufrage du Paris Saint-Germain face à Manchester United, et avant de se déplacer en Turquie, Thomas Tuchel savait que la réception de Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, était l’occasion de se refaire une santé. Sur le plan du résultat, cela a été le cas puisque le PSG s’est imposé 4-0. Mais un choix tactique de l’entraîneur allemand a fait du bruit et va continuer à en faire, surtout si Thomas Tuchel insiste en Ligue des champions. Car mettre Marquinhos en milieu de terrain et Danilo Pereira en défense était un choix osé et limite provocateur, quand on se souvient des reproches faits par Thomas Tuchel à Leonardo en fin de mercato. Pour Pierre Ménès, il est clair que le coach du Paris Saint-Germain a fait un choix qui n’est pas anodin.

Le consultant de Canal+ se demande si Thomas Tuchel ne veut pas aller brutalement au clash avec le directeur sportif du PSG, quitte à saborder son équipe en Ligue des champions. « En jouant au petit trot, le champion en titre a gagné 4-0 avec un bon Neymar, un doublé de Kean et un autre de Mbappé. Mais le fait de match, c’est surtout que Tuchel veut, comme il l’a déclaré après le match, installer Marquinhos au poste de sentinelle. Moi je veux bien, mais qui va le remplacer en charnière centrale aux côté de Kimpembé ? Kehrer ? Diallo ? Danilo Pereira ? En Ligue 1 cela suffira largement. Pas en Ligue des Champions. Je ne sais pas si, pour Tuchel, c’est uniquement un choix tactique ou une façon d’emmerder Leonardo. Je pense qu’il y a un peu des deux. Il faut voir comment le directeur sportif brésilien va réagir en interne », prévient Pierre Ménès, qui n’est pas le seul à voir dans cette décision de Thomas Tuchel un bras d’honneur fait à Leonardo.