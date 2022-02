PSG : Pierre Ménès abasourdi par Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une pression colossale sur ses épaules, Kylian Mbappé a répondu présent mardi en donnant la victoire au PSG contre le Real Madrid.

Attendu au tournant alors qu’il a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid l’été prochain, Kylian Mbappé a fait son travail mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans tous les bons coups, l’attaquant du PSG de 23 ans a donné la victoire à son équipe dans le temps additionnel en marquant un but dont il a le secret. Une prestation ébouriffante de la part de Kylian Mbappé, crédité d’un 9/10 dans les colonnes de L’Equipe et qui a définitivement mis tout le monde d’accord, de la France jusqu’à l’Espagne. Sur son site Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès a également tiré un grand coup de chapeau à Kylian Mbappé, lequel n’aurait pas échappé aux critiques en cas de contre-performance contre le Real Madrid. Mais qui a répondu sur le terrain avec la classe qui le caractérise.

Pierre Ménès chante les louanges de Mbappé

« Mbappé avait une pression inimaginable sur lui avant ce match parce que c’est le Real Madrid, tout le monde sait qu’il a de grandes chances d’y aller. S’il avait fait un mauvais match on l'aurait traité de traite, on aurait dit qu'il s’est couché devant le Real, je n’ose même pas imaginer ce que l’on aurait pu lire et entendre. Il a répondu, il provoque un penalty, il fait une frappe où Courtois fait un arrêt magique, il a cette action où il dépose Mendy pour centrer en retrait pour Neymar et puis il marque ce but invraisemblable dans les arrêts de jeu. On a une chance invraisemblance d’avoir un joueur de ce niveau-là en France. Profitons-en le plus longtemps possible » a apprécié Pierre Ménès, sous le charme d’un Kylian Mbappé plus fort que jamais et qui a également chanté les louanges de Neymar, auteur d’une entrée très intéressante malgré trois mois d’absence en raison de sa blessure à la cheville. Tout cela est assurément de bonne augure dans l’optique du match retour…