PSG : Paris vire plusieurs joueurs de l'avion pour le Japon

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment entamé une nouvelle ère, impulsée par Doha. L'objectif est clairement de mettre fin à de trop mauvaises habitudes prises au fil du temps. Des joueurs risquent de le payer cher.

Au PSG, l'heure est au changement. La saison qui s'est écoulée a laissé pas mal de traces et Doha a dû prendre quelques décisions fortes. Déjà, Luis Campos a débarqué en tant que conseiller sportif. Dans ses bagages, le Portugais a misé sur Christophe Galtier, avec lequel il est proche depuis leur passage au LOSC. Ensemble, les deux hommes vont tenter de donner un autre visage au PSG, surtout collectivement. Et cela passera par un mercato bien pensé. Avant de finaliser des dossiers chauds, Luis Campos aimerait se débarrasser de certains joueurs indésirables. Et la liste est longue. Selon les informations de Foot Mercato, sept ou huit joueurs sont invités à partir. Et ces derniers ne seront pas épargnés.

Le PSG envoie un message clair

🚨 Luis Campos a signifié à Idrissa Gueye 🇸🇳 qu’il souhaite se séparer de lui !



Trois clubs, dont Galatasaray et un club français, sont venus aux renseignements.



(@AbdellahBoulma) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 11, 2022

Toujours d'après le média français, le PSG prévoit de ne pas emmener ses indésirables pour la tournée au Japon, qui commencera à partir du 15 juillet. L'objectif est de taper du poing sur la table pour forcer ces joueurs à partir. Parmi les Parisiens concernés, on peut noter Layvin Kurzawa (qui est annoncé comme le seul nom déjà confirmé comme recalé pour le Japon), Danilo, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha, Mauro Icardi ou encore Idrissa Gueye. Courtisé en Turquie du côté de Galatasaray ou encore en Premier League, le champion d'Afrique ne suit déjà plus le PSG sur Instagram. Information ou simple coïncidence, les fans du club de la capitale sont en tout cas au taquet sur l'actualité de leur équipe.

Reprise et tests médicaux pour nos Parisiens ! 🔛@Aspetar pic.twitter.com/uGYUY523ml — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2022

Au Japon, le groupe qui s'envolera disputera trois rencontres amicales avant de partir à Tel Aviv pour jouer le Trophée des champions face au FC Nantes. Un match que ne disputera pas Kylian Mbappé, suspendu après avoir récolté trop de cartons la saison passée. D'ici-là, le PSG devrait avoir officialisé pas mal de recrues. On parle d'arrivées imminentes de Milan Skriniar (Inter) ou encore de Renato Sanches (LOSC).