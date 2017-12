PSG : Paris obligé d'agir au mercato à cause de la défaite à Strasbourg ?

Dans : PSG, Ligue 1.

La défaite du Paris Saint-Germain a fait le bonheur de pas mal de monde. Et si pour certains il s'agit d'arguments purement sportifs, pour d'autres on retombe dans la bonne vieille démagogie franco-française où l'on se presse dans un stade pour voir jouer les stars du PSG tout en leur crachant dessus.

Evoquant cette désillusion parisienne à Strasbourg, Rolland Courbis estime qu'elle n'est pas dramatique, loin de là même. L'ancien coach de l'OM avoue cependant que cela dénote quand même d'un vrai souci avec les remplaçants. « Ce n'est pas très grave. Il n'est pas question que ce soit grave. Quand je regarde les statistiques et que je vois que Strasbourg marque deux buts dans ce match-là. On peut se dire que Paris a quand même manqué d'efficacité dans les deux surfaces. Ces deux buts, je les ai vus et revus et je le mets dans les catégories des buts évitables. Mais ne dramatisons pas. Tu ne peux pas être au top du top tout le temps, sachant que toutes les équipes rêvent d'être la première à faire tomber le PSG. C'est peut-être un mal pour un bien. Sur ce match, tu as une équipe mixte. Il y a une revue d'effectif avec des joueurs qui avaient la possibilité de frapper un grand coup comme Pastore et Di Maria. Et je n'ai vu ni l'un, ni l'autre, ce qui est emmerdant pour le futur. Vu son calendrier, le PSG ne pourra pas jouer avec 12 ou 13 joueurs, il lui en faut une vingtaine », a prévenu, sur RMC, Rolland Courbis, pas inquiet plus que cela pour le Paris Saint-Germain. Du moins si la totalité de l'effectif se secoue les puces.