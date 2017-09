PSG : Paris est moins fort sans Neymar ? Verratti répond

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

Marco Verratti, milieu du PSG, après le nul contre le MHSC (0-0) : « C’était un match difficile. Il n’y avait pas beaucoup d’espace. La chose la plus difficile était de marquer un but. On a eu un peu d’occasions, mais on n’a pas marqué. Après six journées, il peut se passer une journée pas bonne. On va se concentrer et faire mieux en Ligue des Champions, explique le milieu du PSG. Tout le monde pense que le PSG est moins fort sans Neymar. Barcelone est aussi moins fort sans Messi, le Real est moins fort sans Cristiano. C’est normal. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas Neymar qu’on n’a pas gagné. Peut-être qu’on est moins forts sans Neymar, mais on est quand même une grande équipe sans lui. Il n’y a pas de problème avant le Bayern. On a joué à 100 %. Ce n’est pas facile de toujours gagner. Mais ce n’est pas un problème », a-t-il déclaré sur Canal+.