PSG ‍: Osimhen à tout prix, Luis Enrique devra s’y faire

Malgré le refus de son entraîneur Luis Enrique cet été, le Paris Saint-Germain ne lâche pas Victor Osimhen. Le club de la capitale a de nouveau contacté l’attaquant prêté par Naples à Galatasaray et serait même prêt à retenter sa chance dans quelques mois.

Luis Enrique aurait-il subitement changé d’avis ? Connaissant le personnage, ce n’est pas certain. Cet été, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’était catégoriquement opposé à la signature de Victor Osimhen. L’attaquant de Naples, finalement prêté pour une saison à Galatasaray, ne correspondait pas à la philosophie du coach espagnol. On apprend pourtant que la direction francilienne a repris contact avec le Nigérian avant le mercato hivernal.

D’après nos confrères de RMC, l’idée serait d’obtenir un prêt avec option d’achat. On peut penser que l’initiative vient surtout de Luis Campos. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain connaît bien Victor Osimhen après l’avoir recruté à Lille. Cette piste pourrait donc provoquer de nouvelles tensions en interne, surtout si le Portugais persiste dans les mois à venir. En effet, le compte X La Source Parisienne confirme que le club de la capitale va bien tenter d’attirer le Super Eagle cet hiver. Et en cas de nouvel échec, les Parisiens auraient prévu de revenir à la charge l’été prochain. C’est à croire que l’avant-centre de 25 ans possède au moins un fervent admirateur au sein de la direction parisienne.

Oui le PSG essaie bien Oshimen pour cet hiver, il va essayer et si ça ne marche pas il reviendra à la charge cet été. Et il n’y a pas que Oshimen, le club a compris qu’il manquait quelques éléments et souhaite vraiment se renforcer. Plus le club arrivera à vendre quelques joueurs… pic.twitter.com/CQ6ugFUU1h