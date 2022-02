PSG : Nuno Mendes la nouvelle idole du moment

Dans : PSG.

Titulaire face à Lille dimanche soir (1-5), Nuno Mendes a livré une performance qui a ravi les supporters du PSG.

Les semaines passent et Nuno Mendes semble de plus en plus à son aise au Paris Saint-Germain. Solidement installé au poste de latéral gauche, où il ne souffre pas de la timide concurrence de Juan Bernat et de Layvin Kurzawa, l’international portugais enchaine les matchs. Et à force d’évoluer avec ses coéquipiers du Paris SG, l’ex-latéral gauche du Sporting Portugal monte en puissance. Après la victoire parisienne à Lille dimanche soir, Nuno Mendes était d’ailleurs l’un des joueurs du PSG les plus cités sur les réseaux sociaux, où les supporters parisiens sont définitivement tombés sous le charme de Nuno Mendes.

« Bonjour ! Nuno Mendes est un joueur merveilleux. Bonne journée », « Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain détient un JOYAU », « Et si Nuno Mendes était le meilleur latéral gauche du monde actuellement… », « Nuno Mendes il devient match après match encore meilleur ! Superbe travail et chapeau également à Danilo d’avoir été présent pour mettre le but » ou encore « Nuno Mendes va être meilleur que Marcelo prime » peut-on lire sur les réseaux sociaux après la solide prestation de l’international portugais du PSG, dont débordements dans le couloir gauche ont mis en grande difficulté le latéral droit turc du LOSC, Celik.

Les supporters du PSG conquis, pas L'Equipe

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe n’a cependant pas partagé avec les supporters du PSG cette incroyable hyppe Nuno Mendes en infligeant un 5/10 totalement neutre au défenseur parisien. « Titulaire au poste de latéral gauche, le jeune Portugais (19 ans) n'a pas trop souffert et c'est son centre qui amène le premier but parisien. Coupe bien devant David (57e). Une ouverture imprécise pour Mbappé (60e). Un bon centre pour Marquinhos (80e) » a jugé le quotidien sportif, pas plus charmé que cela par l’apport offensif de Nuno Mendes, qui doit encore progresser dans certains domaines notamment sur le plan défensif.

Après la victoire du PSG sur la pelouse du champion de France en titre, Nuno Mendes était en tout cas ravi de la réaction de son équipe, une semaine après l’élimination en 8es de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice. « Je pense que c’était un bon match de l’équipe. Nous avons bien commencé et marqué tôt, ce qui nous a aidé à rester détendu et jouer notre jeu. Nous avons pressé et nous avons su marquer beaucoup de buts ce soir, et c’est bien pour l’équipe. Danilo ? Je ne pensais le voir à cet endroit là du terrain, mais il est apparu et il s’est imposé, le gardien n’a pas attrapé mon centre et Danilo a pu marquer. Donc j’étais très heureux pour lui et moi-même » a analysé le défenseur parisien, pour qui une confirmation sera maintenant attendue contre Rennes vendredi soir.