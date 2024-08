PSG ‍: Non et non, deux énormes transferts abandonnés ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quatre jours de la fin du mercato d'été, le Paris Saint-Germain a pris deux décisions radicales concernant le fameux attaquant tant attendu. Les champions de France ne feront aucune folie, preuve que les temps ont changé.

Avec dix buts marqués en deux matchs de Ligue 1, l'idée de ne pas recruter d'attaquant supplémentaire devrait mieux passer auprès des supporters des champions de France. Car ce mardi, Le Parisien siffle la fin du mercato concernant ce secteur de jeu, et officialise le fait que Victor Osimhen et Jadon Sancho ne signeront pas au PSG d'ici vendredi minuit. Le joueur anglais de Manchester United a été informé il y a quelques jours de cette décision finale de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi révèlent Marc Mechenoua et Adrien Chantegrelet. L'international anglais va donc devoir se trouver un autre point de chute, et à priori, ce sera la Juventus. Concernant Victor Osimhen, c'est encore plus simple.

Le PSG ne fera pas de panic buy en fin de mercato

Nos confrères du quotidien francilien expliquent que l'attaquant international nigérian de Naples ne signera pas non plus au Paris Saint-Germain, même si Aurelio de Laurentiis a décidé de faire baisser le prix de sa star offensive. Mais, dans la foulée de la grave blessure de Gonçalo Ramos, les dirigeants du PSG n'ont jamais ouvert des négociations avec le Napoli pour Victor Osimhen, alors que ce dernier n'attend toujours qu'un signe des champions de France, au point même de refuser d'étudier d'autres offres. De fait, le seul poste où Luis Enrique attend encore un renfort est celui de latéral gauche, l'entraîneur espagnol ayant prévenu Luis Campos qu'il ne ressentait pas le besoin d'avoir un attaquant de plus.

Osimhen et Sancho victimes de la politique du PSG

Autrement dit, le Paris Saint-Germain assumera totalement de ne pas remplacer Kylian Mbappé, alors que tout le monde attendait Luis Campos au tournant, l'idée générale étant qu'il fallait trouver la perle rare, à savoir succéder à celui qui était devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais Le Parisien persiste et signe, malgré les rumeurs en France, en Italie et en Angleterre, Paris ne craquera pas et ne fera pas signer un attaquant en mode panic buy. Comme cela a été décidé suite au départ de Kylian Mbappé, les champions de France ont décidé de faire savoir aux autres clubs européens qu'il ne fallait plus compter sur le PSG pour accepter de payer n'importe quel montant pour le transfert d'un joueur. Tant pis pour Victor Osimhen et Jadon Sancho.