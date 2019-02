PSG : Nkunku n'a jamais voulu partir, son agent dit toute la vérité

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Pendant le mercato d’hiver, José-Karl Pierre-Fanfan avait clairement ouvert la porte à un transfert de Christopher Nkunku.

Finalement, le milieu de terrain de 21 ans est resté au Paris Saint-Germain et au fil des semaines, il est remonté dans la hiérarchie de Thomas Tuchel en grattant un peu de temps de jeu. Logiquement, l’agent du joueur est ainsi revenu sur ses déclarations du mois de janvier, en affirmant que Christopher Nkunku n’avait jamais voulu quitter le Paris Saint-Germain. En revanche, il est vrai que l’international espoirs français souhaitait avoir plus de temps de jeu. Ce qu’il est entrain d’obtenir dans la capitale française…

« Cet hiver, ce qu’il recherchait c’était du temps de jeu, il n’a jamais dit qu’il voulait quitter le PSG. Il a eu une période de faible temps de jeu de septembre à décembre, où c’était difficile à vivre. Mais là, depuis le début de l’année, il rejoue. Il retrouve du rythme et de la confiance. Dès l’instant où il a du temps de jeu, il est performant. Donc oui, je suis content surtout pour lui car c’est mérité. C’est un garçon qui ne lâche pas, qui n’abdique pas et qui travaille régulièrement. Ce n’est pas simple pour des jeunes formés au club de s’imposer dans ce type de club avec autant d’ambition et de qualité autour de lui. Un probable départ un juin ? Pour l’instant il joue, il est heureux (rires) » a lâché José-Karl Pierre-Fanfan sur Canal Plus Sport, un brin mystérieux au sujet de l’avenir de son poulain. Pour rappel, Christopher Nkunku sera en fin de contrat en juin 2020 au PSG.