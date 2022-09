PSG : Neymar vs Mbappé, l'inévitable clash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar n'a pas tout apprécié l'attitude de Kylian Mbappé mardi soir. Il s'est retenu de le dire devant la presse pour le bien du PSG. Mais jusqu'à quand, sachant que son clan bouillonne littéralement.

Le PSG a battu la Juventus ce mardi soir, avec un succès 2-1 qui ne reflète pas vraiment la domination parisienne. Mais les Italiens ont su faire le dos rond, et ont aussi profité d’un manque de réalisme des champions de France pour rester dans le match, avant de faire douter Paris sur la fin de rencontre. La victoire est là et cela a certainement aidé à relativiser un problème interne qui pourrait devenir sérieux s’il venait à se reproduire. En effet, après la rencontre, Neymar était clairement remonté contre Kylian Mbappé. La raison ? Le Français a par deux fois « oublié » de servir le Brésilien en seconde période, dans des actions où le numéro 10 était clairement mieux placé. Difficile de se dire à chaque fois que Mbappé n’a pas vu son coéquipier démarqué, et le Français a même fini par s’excuser après avoir tiré au lieu de passer, comme le demandait le jeu.

Neymar refuse de prendre la parole

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar n’oublie pas, et il n’a pas voulu polémiquer après la rencontre. Pourtant, l’occasion était là, et sans passer par les réseaux sociaux cette fois-ci. C’est ce que raconte L’Equipe ce jeudi. Après le match, un employé du PSG a fait le tour des joueurs pour savoir si quelqu’un voulait s’exprimer, et notamment un Neymar étincelant dans le jeu. L’occasion lui était donné de parler alors que les choses marchent bien pour le Brésilien. Ce dernier a décliné, non sans faire savoir que le Paris SG n’aurait certainement pas aimé le contenu de la réponse si jamais il venait à être questionné sur sa relation avec Mbappé. « Tu es sûr ? Parce que je si je parle ce soir… ça va faire des problèmes hein », en a rigolé Neymar, qui sait que la situation peut vite redevenir sensible si jamais l’ancien de Santos venait à dire ce qu’il a sur le coeur.

Le clan de Neymar pourrit l'ambiance

Neymar n’a pas parlé donc, mais il n’en pense pas moins. Cette tension n’est pas forcément grave si chacun y trouve son compte sur le terrain, même si ce ne fut pas forcément le cas ce mardi soir. Mais pour Juninho, revenu sur les actions tendancieuses de Mbappé, cela reste une situation que le PSG peut gérer. « Est-ce qu’il voit vraiment ses partenaires ? Je pense qu’il a vu Neymar mais qu’il a préféré frapper. Ils ne sont pas obligés d’être amis. C’est vrai que ça donne l’impression sur certaines actions qu’ils ne se voient pas ou font semblant. Le plus important, c’est qu’ils soient responsables. Si l’entraîneur et les dirigeants sont capables de gérer ça et de le faire comprendre aux joueurs, je ne pense pas qu’ils auront des problèmes sur le terrain », a livré l’ancien milieu de terrain de l’OL sur RMC.

🔴📊Les joueurs a au moins 9 buts sur ce debut de saison :

🇳🇴Haaland - 12 buts en 8 matchs

🇫🇷Mbappé - 9 buts en 6 matchs

🇧🇷Neymar - 9 buts en 8 matchs pic.twitter.com/24uceRjOzQ — 📊Mbappé DataBase📊 (@StatsKMbappe) September 7, 2022

Avec le PSG qui gagne et un Neymar en grande forme, le « pénaltygate » a donc été digéré, mais la tension est bien sous-jacente. Surtout que, si le Brésilien fait des efforts pour maintenir la cohésion de manière publique, son entourage est beaucoup moins mesuré. L’attitude de Mbappé choque le clan Neymar, qui ne comprend pas comment le PSG a donné les clés à un joueur qui n’est pas le Brésilien. De quoi inciter l’ancien barcelonais à prendre la parole prochainement sur ce thème ou à glisser une nouvelle peau de banane sur les réseaux sociaux ? En tout cas, le « Ney » si cher à Christophe Galtier montre qu’il n’est pas un numéro 2 ou 3 à Paris. Et pour le moment, le Paris SG ne se plaint pas de ce nouveau visage de son Brésilien.