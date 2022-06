PSG : Neymar va devoir bosser, il est à la ramasse !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Comment le PSG va récupérer Neymar ? Entre fiesta et tournoi de poker, le Brésilien coupe bien avec le football, même si sa reconversion attendra vues ses performances.

Actuellement en pleines vacances, Neymar parcourt les Etats-Unis et vit sa meilleure vie. Il a fait la fête pendant plusieurs jours à Miami avec sa compagne puis sa soeur. Le joueur du PSG a ensuite traversé le pays d’Est en Ouest pour se rendre à Las Vegas. Et s’adonner à sa seconde passion, qui sera bientôt sa première. En effet, s’il est un footballeur professionnel parmi les meilleurs du monde, Neymar ne cache plus son envie de devenir joueur de poker professionnel à l’issue de sa carrière. Et cela fait très longtemps que le Brésilien y pense, même s’il a tutoyé le haut niveau dans la nuit de dimanche à lundi dans la cité des jeux du Nevada.

En effet, son ticket d’entrée pour les World Series of Poker date de 2016, quand il avait gagné un tournoi préliminaire également à Las Vegas. Mais il n’avait pas pu honorer son invitation, le football l’ayant rattrapé avec sa participation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Revenu ensuite plusieurs fois en tant qu’observateur, Neymar a désormais joué à la table des grands à Las Vegas, avec une participation à un tournoi à 10.000 dollars l’entrée, avec 74 participants.

Neymar s'arrête dès le premier jour

Sur ce tournoi qui dure trois jours, le numéro 10 du PSG ne sera toutefois pas allé au bout de la première soirée, perdant au 6e niveau. Le Brésilien a, selon les spécialistes, été très offensif, avant de progressivement perdre les mains face à des joueurs plus prudents et plus avisés. Néanmoins, Neymar serait parti en laissant entendre qu’il pourrait revenir un peu plus tard, plusieurs tournois ayant lieu lors de ces WSOP.

Il y a donc encore du travail pour l’attaquant du Paris SG, qui a un partenariat avec un site de poker qui lui permet de participer régulièrement à des évènements quand il a le temps, comme ce fut récemment le cas à Monte Carlo. Mais pour le moment, son plus gros gain reste limité, avec une 6e place lors d’un Poker Event qui avait eu lieu au Brésil. Néanmoins, ces revers ne touchent pas le moral du footballeur, qui a confirmé à ESPN que le poker était toujours sa passion, et son ambition après en avoir terminé avec le ballon rond. « Oui, c’est vrai, c’est une des choses que j’aime le plus faire. J’aime beaucoup et je pense qu’après le football, je vais être capable de plus voyager, de disputer plus de tournois que je n’ai pas pu faire à cause de mon calendrier », a expliqué Neymar, qui va tout de même devoir attendre la fin de son contrat, et peut-être de sa carrière, pour s’adonner à fond au poker. A moins qu'un séjour aux Etats-Unis, au sein d'une franchise de MLS, ne lui permette de concilier les deux à l'avenir...