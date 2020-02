PSG : Neymar, seul invité à la table de Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affrontent année après année pour le Ballon d'Or. Mais pour le sélectionneur brésilien, il est évident que derrière ces deux stars, seul Neymar peut prétendre les rejoindre.

Même si forcément son statut de sélectionneur du Brésil relativise la neutralité de ses propos, Tite estime que très clairement même si Neymar est encore un peu au-dessous de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il est le seul joueur capable de rivaliser avec les deux autres stars du football mondial. Heureux d’avoir la vedette du Paris Saint-Germain dans son effectif avec la Seleçao, Tite a dit tout le bien qu’il pensait de Neymar, et remis quelques autres concurrents de ce dernier à leur place. Même s’il estime que le Brésilien n’est pas au sommet de son art actuellement avec le PSG, le sélectionneur de la Seleçao est enthousiaste.

Et Tite de dire tout le bien qu’il pense de Neymar. « Dans des conditions normales, je pense qu'il est parmi les trois footballeurs les plus forts du monde. Le meilleur Neymar que j'ai vu n'est en fait inférieur qu'à Lionel Messi et à CR7. Eden Hazard a beaucoup joué sans jamais atteindre ce niveau, Kevin De Bruyne est fantastique mais il n'est pas non plus à son niveau », a expliqué le sélectionneur brésilien. On pourra peut-être lui faire remarquer que malgré sa jeunesse, un Kylian Mbappé peut aussi prétendre à un tel statut, mais cela peut se comprendre, Tite n’a pas l’intention de trop agacer Neymar concernant cette compétition virtuelle avec son coéquipier français du Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous entre les deux stars du PSG, ce sera probablement à Tokyo où la France et le Brésil participeront aux Jeux Olympique.