PSG : Neymar se bat, Messi se barre, c'est la Bérézina

Très confiant avant le match retour à Madrid, le Paris SG s’est écroulé pour se faire sortir par le Real. La fin de soirée a été chaotique.

Une défaite 3-1 mais un fiasco collectif dont personne ne peut échapper, en dehors d’un Kylian Mbappé qui a une nouvelle fois porté son équipe et aurait du être le héros de la soirée du côté du PSG. Gigi Donnarumma, loué pour sa solidité et sa sécurité, a totalement fait basculer le match avec son erreur de relance qui a offert le premier de ses trois buts à Karim Benzema. La suite n’a été qu’une longue déconfiture pour des Parisiens qui ont totalement perdu le fil du match, au point de prendre un but sur un engagement, huit secondes après avoir mis la balle en jeu.

Neymar s'en prend à Donnarumma

Complètement hors du coup, Neymar était néanmoins terriblement remonté dans les vestiaires après la rencontre, au point de s’embrouiller avec l’un de ses coéquipiers. Le Brésilien s’est permis de reprocher à l’Italien le premier but encaissé qui a totalement décontenancé l’équipe. Une remarque que Donnarumma n’a pas laissé passer, et qui s’est terminé par le même reproche formulé sur le deuxième but, où Neymar perd à nouveau un ballon, qui se termine lui aussi par un but de Karim Benzema. Cela a donné lieu à une bagarre entre les deux joueurs, avant que le vestiaire ne finisse par intervenir. Mais nul doute que la « guerre des goals » a laissé des traces, Neymar étant un fervent partisan de Keylor Navas, et ne manquant donc pas de couper l’herbe sous le pied du géant italien sur le coup.

L'avion de Messi débarque à Barcelone

Comme souvent après l’élimination en Ligue des Champions, c’était un peu la débandade au PSG. Impossible quasiment de contrôler cet effectif de stars qui misent toute leur saison sur la C1. Transparent une nouvelle fois, Lionel Messi, qui n’a clairement plus le coup de rein de ses 20 ans même s’il a parfois permis de se sortir proprement de situations compliquées, a lui claqué la porte des vestiaires sans retourner dans l’avion du PSG vers Paris. C'est la folle révélation de la nuit de l'émission espagnol El Chiringuito, et son journaliste José Alvarez. L’attaquant argentin a pris son propre avion pour rejoindre Barcelone, où il va dès qu’il peut, y compris quand il y a un jour de congés et qu’il se trouve à Madrid pour les besoins du PSG. La décision de laisser partir Lionel Messi seul vers Barcelone a en tout cas fortement déplu aux supporters parisiens sur les réseaux sociaux, pour qui le manque de respect envers l’institution est criant. Et les plus grandes stars en profitent sans vergogne pour faire absolument ce qu’elles veulent au Paris SG.