PSG : Neymar s’entraîne avec le groupe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A cinq jours du choc entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, Neymar a fait son retour à l’entraînement collectif ce jeudi.

Excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors que du côté madrilène, l’incertitude plane quant aux participations de Karim Benzema et de Ferland Mendy au choc des 8es de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a de bonnes chances de récupérer Neymar dans les temps. En effet, le n°10 du PSG a effectué ce jeudi matin son grand retour à l’entraînement collectif, une excellente nouvelle pour le club de la capitale. Leandro Paredes, Angel Di Maria et Georginio Wijnaldum étaient également de retour sur les terrains du Camp des Loges au contraire des internationaux espagnols Sergio Ramos et Ander Herrera.