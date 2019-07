PSG : Neymar remplacé par Pépé à Paris ? La rumeur enfle !

Dans : PSG, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Suite à une très belle saison dernière du côté du Lille OSC, Nicolas Pépé est courtisé par de grands clubs européens durant ce mercato.

Un temps focalisé sur la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur son avenir. De retour d’Egypte, où les Ivoiriens ont été éliminés face à l’Algérie jeudi, l’attaquant de 24 ans va quitter le Nord de la France cet été. Mais pour aller où ? À l’étranger, où plusieurs formations de renom s’intéressent à lui, comme Liverpool, ou bien au Paris Saint-Germain. Tout reste encore à faire dans ce dossier, selon l’agent de Pépé.

« Nicolas est ouvert à tout. L'objectif est de le faire signer au bon endroit. Le PSG est une possibilité. Vous dire le 12 juillet qu'il signera à Paris, je ne peux pas. Ce serait vous mentir. Aujourd'hui, il faut que toutes les parties s'y retrouvent. Que ce soit le LOSC, le club acheteur et nous. Il y a des échanges et des discussions. Il est sollicité par bon nombre de clubs. Pour lui, le plus important est d'être désiré et d'aller dans le bon club, celui dans lequel il va jouer et continuer sa progression », a avoué, sur La Chaîne L'Équipe, Samir Khiat, qui laisse donc sa chance au PSG. Reste désormais à savoir si Paris a envie de débourser plus de 70 millions d’euros pour cet élément offensif… Tout pourrait finalement dépendre du cas Neymar.