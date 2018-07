PSG : Neymar ou Mbappé pour remplacer CR7 ? Un consultant bien placé se lâche

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Potentiellement en danger si le Real Madrid venait à perdre Cristiano Ronaldo durant ce mercato, le Paris Saint-Germain n'aurait finalement aucun souci à se faire, selon Ali Benarbia.

Cet été, un énorme transfert pourrait bien changer la face du mercato. Plus que jamais sur le départ du côté du Real Madrid, Cristiano Ronaldo semble se diriger vers la Juventus en vue de la saison prochaine. Si cette transaction estimée à 100 millions d'euros venait à aboutir au cours des prochaines semaines, les Merengue voudront frapper un grand coup en recrutant le meilleur joueur possible pour remplacer leur star portugaise. Autant dire que tous les regards sont tournés vers le PSG, où Neymar et Kylian Mbappé représentent clairement l'avenir du football mondial. Mais que les supporters franciliens se rassurent, Paris ne souhaite pas lâcher ses deux stars cet été.

C'est en tout cas ce que déclare Ali Benarbia. « Neymar et Mbappé ? Les Qataris ont interdit qu'il y en a un qui bouge. Ils vont rester, même s'ils remuent ce qu'ils veulent. Dans la mentalité des Qataris, il n'est pas question d'un départ », a lancé, sur les ondes de RMC, le consultant proche des propriétaires du PSG, qui avoue donc que le Real Madrid fera ses emplettes ailleurs durant ce mercato.