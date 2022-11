PSG : Neymar, Messi, Christophe Galtier se lâche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Invité de Jérôme Rothen sur RMC ce mardi, Christophe Galtier est revenu sur ses premières semaines sur le banc du PSG. Il a notamment évoqué sa relation avec Lionel Messi et Neymar, laquelle est empreinte de respect mutuel.

Il n'est pas le plus grand nom parmi les entraîneurs de football en Europe. Pourtant, Christophe Galtier a pris les rênes du PSG cet été, un club hautement médiatisé en France comme dans les autres continents. Certains observateurs confiaient leurs inquiétudes avec cette nomination, estimant que l'ancien entraîneur de Nice n'avait pas les épaules pour gérer les égos des stars parisiennes. Le début de saison du club parisien donne un son de cloche opposé. Les Parisiens sont invaincus avec 13 succès en 15 matchs de Ligue 1 et une qualification aisée en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, les interrogations persistaient sur le quotidien de Christophe Galtier au PSG.

Messi et Neymar réceptifs, Galtier s'en sort très bien au PSG

Des doutes que le principal intéressé est venu dissiper sur le plateau de Rothen s'enflamme sur RMC. Il s'est entretenu avec l'ancien joueur parisien sur sa relation avec les stars du club de la capitale et notamment les deux plus célèbres Lionel Messi et Neymar. Il s'est d'abord montré très élogieux concernant l'Argentin, très heureux au PSG selon le ressenti de Christophe Galtier. « Léo dès les premières séances d’entraînement ça a toujours été quelqu’un d’investi, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire. Léo est un très grand compétiteur mais c’est aussi quelqu’un qui aime le jeu », a t-il indiqué.

🎙 "On a été très clairs dès le début de saison : pas un joueur au-dessus de l'équipe. Et jusque-là, il n'y a pas eu un seul dérapage, de personne."



Ensuite, il est passé au cas de Neymar. Le Brésilien avait mauvaise réputation mais Galtier n'a rien vu de cela depuis son arrivée au PSG. « Neymar est arrivé le 4 juillet fit. Je ne lui ai pas parlé les 10 premiers jours. J’ai été très observateur. [...] Je lui ai dit que j’étais très heureux d’être son entraîneur. Ensuite, je lui ai dit : « Évidemment que j’entends beaucoup de choses, que j’ai lu beaucoup de choses mais je suis ici sans aucun a priori. Je vais juger sur place ». Et heureusement parce que si j’avais du adapter ma position sur ce que j’avais entendu... », a t-il lâché.

Des mots et un discours qui semblent avoir touché les joueurs du PSG. En conclusion, Christophe Galtier s'est félicité de ne pas avoir connu de problèmes dans le vestiaire. Ses joueurs se sont investis pour l'équipe à 100% malgré le Mondial qui approche à grands pas. « Évidemment qu’il y a cette objectif coupe du monde en milieu de saison. Mais je pense que nous avons été très clairs avec tout le monde, avec Luis (Campos) : personne au-dessus de l’équipe. Et, à l’heure où je vous parle, il n’y a pas eu un dérapage de la part de personne », a t-il confié. De quoi confirmer le bon bilan de Christophe Galtier au PSG même si l'après-mondial et les échéances européennes du printemps seront de plus durs obstacles pour sa tâche au PSG.