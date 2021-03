PSG : Neymar et Messi réunis à Barcelone, un agent s'enflamme

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain se verrait bien réunir Lionel Messi et Neymar la saison prochaine, l’ancien agent du Brésilien rêve plutôt de reformer le duo au FC Barcelone.

Plus que la Liga et la Coupe du Roi encore à la portée du FC Barcelone, c’est l’avenir de Lionel Messi qui focalise l’attention en Catalogne. L’attaquant et capitaine arrive à la fin de son contrat sous le regard attentif du Paris Saint-Germain qui rêve de l’associer à Neymar. L’hypothèse est pourtant à exclure selon Andre Cury. « Neymar jouera avec Messi, ça ne sera pas au PSG mais plutôt au Barça. Je doute que ça puisse arriver dans une autre équipe », a confié l’ancien agent du Brésilien au média argentin El Litoral.

Puis l’intermédiaire a confié qu’il avait travaillé sur le transfert avorté de Neymar au FCB. « (...) C'était il y a deux ans, le Barça m'avait sollicité et on a essayé de le faire revenir, a-t-il raconté. Il nous a manqué très peu de choses pour pouvoir réaliser le transfert de Paris à Barcelone. Je pense que Laporta est un très bon président pour le Barça et qu'il pourra les réunir. J'aimerais revoir Ney avec Leo, mais j'aimerais encore plus que ce soit à Barcelone, où ils n'auraient jamais dû être séparés. Je serais très heureux de les réunir. »

« Messi ne partira pas »

D’autant que selon lui, le club catalan serait toujours prêt à le récupérer. « Les portes du Barça sont ouvertes pour Neymar, les Barcelonais savent qu'il s'est trompé et lui-même l'a ensuite reconnu, a rappelé Andre Cury, avant de prévenir le PSG sur ses chances de recruter Lionel Messi. Je pense que Leo ne quittera pas le Barça. Il ne partira pas. Il a commencé et il doit terminer son histoire en Europe avec le maillot du Barça. » Bien sûr, ce ne sont que les paroles d’un agent qui semble oublier que Neymar s’apprête à prolonger son contrat au PSG.